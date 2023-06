Giornali Fisc: L’Azione (Vittorio Veneto), sabato si presenta il libro “2002-2021 – Vent’anni di concorso letterario” per raccontare a montagna delle Prealpi Bellunesi e Trevigiane”

(Foto: L'Azione)

“2002-2021 – Vent’anni di concorso letterario” è il titolo del libro, edito dalla casa editrice L’Azione, che sarà presentato sabato 10 giugno, presso il Teatro Auditorium di Sarmede. Il volume fa memoria delle venti edizioni (dal 2002 al 2021) del concorso letterario “Raccontiamo la montagna delle Prealpi Bellunesi e Trevigiane”, indetto dal settimanale L’Azione (diocesi di Vittorio Veneto) insieme ad una cordata di realtà e associazioni del territorio. Impreziosito dalla prefazione di Paolo Malaguti, il volume raccoglie non solo i componimenti in prosa e poesia risultati vincitori, ma anche il diario delle singole annate ed alcuni originali disegni realizzati dagli artisti della Scuola d’illustrazione di Sarmede.

Tutto ha avuto inizio nel 2002, proclamato dalle Nazioni Unite “Anno internazionale della montagna”, quando si decise di prendere spunto da questa indicazione per far nascere il progetto di indire un concorso letterario dedicato alla montagna. Presentando l’iniziativa ad una decina di realtà locali, si costituì un primo Comitato promotore che vide ne L’Azione il capofila ideale per competenze letterarie e territoriali.

Il primo obiettivo del concorso è stato chiaramente la valorizzazione delle Prealpi bellunesi e trevigiane. Ogni tema proposto in questi vent’anni ha portato l’attenzione su un aspetto diverso della vita della montagna. Il secondo obiettivo del concorso è stato incoraggiare alla scrittura chiunque avesse una storia da raccontare: un concorso letterario pensato per tutti, rivolto sia agli alunni delle scuole sia agli adulti, uno stimolo per aspiranti scrittori alle prime esperienze, ma che ha visto la partecipazione di scrittori già apprezzati.

Il racconto breve è stata la formula scelta fin da subito, invitando gli autori ad aprire il cassetto dei ricordi di famiglia, a rileggere la storia locale e, perché no, a dare spazio alla fantasia, per narrare il proprio legame con le Prealpi. La categoria racconti brevi è stata suddivisa in tre sezioni in base all’età: Bambini (classi quinta primaria e prima secondaria di primo grado), Ragazzi (classi seconda e terza secondaria di primo grado) e Adulti (dai 15 anni in su). Con l’obiettivo di rivalutare anche i dialetti del territorio nelle loro sfumature, qualche anno dopo venne aggiunta la sezione di poesia dialettale veneta e nella ventesima edizione anche quella di poesia in lingua italiana. In questi vent’anni, il concorso ha ricevuto circa 2.500 elaborati e l’adesione di molte scuole primarie e secondarie di primo grado. Nato come concorso locale, ha attratto concorrenti anche da luoghi lontani di tutta Italia e perfino dall’estero.

Numerose le collaborazioni che hanno permesso la realizzazione del concorso (e poi del libro). Particolarmente significativa è stata la collaborazione con la Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia – Fondazione Štĕpán Zavřel di Sarmede: grazie a loro i racconti dei bambini e dei ragazzi sono stati corredati da un disegno appositamente creato dagli artisti della Scuola d’illustrazione ispirandosi ciascuno ad un racconto.