Diocesi: Lucca, sabato 10 giugno a Brancoli l’evento “Pieve della Bellezza”

“Pieve della Bellezza” è il titolo di un evento speciale che si terrà a Brancoli, nella Pieve di San Giorgio, nella diocesi di Lucca, sabato 10 giugno alle 17.30. Un concerto di chitarra classica, in una delle più belle pievi della lucchesia. Il maestro Matteo Bernetti Evangelista, chitarrista, suonerà, tra l’altro, brani di Bach, Giuliani e Tarrega. Il programma sarà presentato dal maestro Carlo Bruno che, dopo essersi esibito in Francia, Svezia e Stati Uniti, approda in Brancoleria. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Lucca ed è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, mira a far conoscere, vivere e valorizzare la Pieve romanica di Brancoli, troppo spesso dimenticata e chiusa, nonostante il suo valore in termini artistici, storici e affettivi. La popolazione locale o chi è passato da lì ne ha assaporato la bellezza, il silenzio e il suo sacro mondo.

La Pieve è stata consacrata dal Papa Alessandro II nel 1062. Tra gli aspetti architettonici è di rilievo il ricco impianto a tre navate, che risente anche dell’interessamento della contessa Matilde di Canossa, che vi sarebbe raffigurata sull’ambone marmoreo a quattro colonne, attribuito da alcuni a Biduino e da altri a Guidetto (XII sec). Bellissimi anche la grande terracotta invetriata di Andrea Della Robbia raffigurante San Giorgio e il drago (1495), il crocifisso ligneo dipinto su tela applicata su tavola attribuito a Berlinghieri (XII sec.) e l’affresco dell’Annunciazione di Giuliano di Simone (XIV sec). All’esterno, sull’architrave della porta laterale sud, caratteristica e unica è la figura a rilievo detta del “Brancolino” che gode di una certa fama anche perché dal significato tutt’oggi misterioso.