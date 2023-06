Ue: nuova agenda per le relazioni bilaterali con America Latina e Caraibi

L’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea hanno adottato una comunicazione congiunta che definisce una nuova agenda per le relazioni tra l’Ue e l’America latina e i Caraibi. Essa propone “un partenariato strategico più forte e modernizzato, attraverso un impegno politico rafforzato, la promozione del commercio e degli investimenti e la costruzione di società più sostenibili, eque e interconnesse attraverso gli investimenti di Global Gateway” (progetto Ue per infrastrutture in Paesi in via di sviluppo). La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “il partenariato strategico Ue-Alc è più importante che mai. Siamo alleati chiave per rafforzare l’ordine internazionale basato sulle regole, difendere insieme la democrazia, i diritti umani e la pace e la sicurezza internazionali. Abbiamo anche interesse a rafforzare il nostro partenariato politico e il nostro impegno, combattere il cambiamento climatico e portare avanti una trasformazione digitale inclusiva e incentrata sull’uomo. Il nostro Global Gateway stimolerà anche gli investimenti e una più stretta cooperazione”. Lanciata prima del vertice Ue-Celac che si terrà a Bruxelles il 17 e 18 luglio, la comunicazione “mira a ricalibrare e rinnovare le relazioni biregionali” e avanza una serie di proposte in aree chiave: un rinnovato partenariato politico; rafforzare l’agenda commerciale comune; implementazione della strategia di investimento di Global Gateway per accelerare una transizione verde e digitale equa e affrontare le disuguaglianze; unire le forze per la giustizia, la sicurezza dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale; lavorare insieme per promuovere la pace e la sicurezza, la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e gli aiuti umanitari; costruire una vivace partnership tra persone.