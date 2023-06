Diocesi: Brescia, sabato mons. Tremolada consacra sette nuovi sacerdoti

Nella mattinata di sabato 10 giugno il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, presiederà in cattedrale la celebrazione eucaristica nel corso della quale consacrerà sette nuovi sacerdoti. Quattro di loro si sono formati e sono cresciuti nel Seminario diocesano: don Yuri Belfiore della parrocchia di Santa Maria Nascente a Berzo Inferiore; don Davide Bellandi della parrocchia di Santa Maria Assunta di Montichiari; don Francesco Bertuetti della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di Gavardo; don Alberto Marchetti della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Toscolano. Gli altri tre sono, invece, Carmelitani Scalzi: padre Andrea di Gesù e Maria (Andrea Tesser); padre Piero di Gesù Crocifisso (Piero Graziani); padre Alessandro del Nome di Gesù (Alessandro Futia).

La celebrazione, con inizio alle 10, sarà trasmessa in televisione su SuperTv, Teletutto e Più Valli Tv e in streaming sul canale YouTube “La Voce del Popolo”.