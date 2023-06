Corpus Domini: Grosseto, stasera celebrazione presieduta da mons. Roncari in cattedrale e processione

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella serata di oggi, giovedì 8 giugno, il vescovo di Grosseto, mons. Giovanni Roncari, presiederà alle 20.30 in cattedrale la celebrazione eucaristica seguita dalla processione lungo le vie del centro storico cittadino che si concluderà in piazza Dante, dove, all’altezza del portale della facciata meridionale della cattedrale, sarà allestito l’altare per l’esposizione del SS. Sacramento e un tempo di adorazione.

Nel corso della liturgia, il vescovo insedierà anche i tre nuovi componenti del collegio dei canonici del Capitolo della cattedrale, nominati lo scorso 7 maggio. Si tratta di don Ermille Berselli, parroco di Ribolla e vicario della zona collinare-costiera, di don Fabio Bertelli, parroco di San Giuseppe, e di don Marco Gentile, parroco di Maria SS. Addolorata e cerimoniere vescovile.