Diocesi: Arezzo, oggi pomeriggio il vescovo Migliavacca in visita ai lavoratori della Fimer

Oggi, giovedì 8 giugno, alle ore 17, il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mons. Andrea Migliavacca, si recherà presso lo stabilimento Fimer di Terranuova Bracciolini (Ar) per visitare le lavoratrici e i lavoratori di quell’impresa che da molti giorni, ormai, manifestano a difesa del loro posto di lavoro. “Desidero incontrare di persona i lavoratori e manifestare a loro e alle loro famiglie la mia vicinanza e la mia solidarietà”, ha detto il vescovo annunciando la sua visita.

Mons. Migliavacca ha anche ricordato come “l’intera diocesi, a cominciare dal parroco e dalla comunità parrocchiale di Terranuova, dal mio predecessore e dagli organismi pastorali diocesani, abbia seguito con attenzione, in questi lunghi mesi, le vicende della Fimer e ha accompagnato le maestranze con partecipazione e vicinanza. Adesso, in questo snodo così delicato per il futuro dell’azienda, avvertiamo il desiderio di farci di nuovo prossimi a loro e di unire la nostra voce all’invito pressante che sale dal territorio, dalle forze sociali e dalle istituzioni perché, con il contributo di tutti, sia possibile trovare rapidamente una soluzione che dia un futuro all’impresa e salvaguardi l’occupazione”.