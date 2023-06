Corpus Domini: Bolzano, domenica celebrazione bilingue e processione in centro storico con il vescovo Muser, poi la festa per le famiglie

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

Domenica 11 giugno, nella solennità del Corpus Domini, la festa nella quale i cattolici testimoniano la presenza di Gesù Cristo nel sacramento dell’Eucarestia, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser presiede la celebrazione bilingue alle ore 9 nel duomo di Bolzano. Dopo la santa messa, lungo le vie del centro storico si snoda la tradizionale processione con i fedeli, le associazioni ecclesiali, la banda e i vari gonfaloni. Un’ostia consacrata viene portata in processione sotto un baldacchino ed esposta alla pubblica adorazione fino in piazza Walther, prima della benedizione finale.

Al termine della liturgia tutti i fedeli sono invitati nello spazio antistante il Centro pastorale alla festa per le famiglie promossa da un gruppo di associazioni ecclesiali e dalla parrocchia del duomo con il sostegno della diocesi. Dopo il pranzo preparato dall’Associazione alpini, alle 14 spazio alla parte di approfondimento nel Centro pastorale con le testimonianze di famiglie mistilingui. “In Alto Adige le famiglie mistilingui – spiegano i promotori – sono spesso esempi di convivenza di fede viva e luoghi dove si fa esperienza di questo incontro tra persone di lingua e cultura diverse, nonché di condivisione dell’esperienza della fede”.