Diocesi: domani la presentazione del volume di Salvatore Corso “Trapani una cristianità d’Africa”

Venerdì 9 giugno alle 17.30 presso la Sala Laurentina a Trapani verrà presentato il volume “Trapani una cristianità d’Africa” di Salvatore Corso, frutto maturo di un impegno di appassionata ricerca storica sul territorio lungo una vita. Il volume con la post-fazione di Francesco Aleo, docente di Patrologia e Patristica presso Studio Teologico S. Paolo di Catania è edito da Il Pozzo di Giacobbe (collana Triticum per gli studi sul cristianesimo e le chiese nel Mezzogiorno diretta da Antonio Iannello e Sergio Tanzarella). Alla presentazione interverrà Salvatore Vacca, docente ordinario di Storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e direttore del Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia, il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, che firma la prefazione, e l’autore. “Auspico che le nuove generazioni, nelle famiglie e nelle parrocchie, nelle scuole e in tutte le istituzioni culturali possano avvalersi di questa visione larga della propria identità trapanese – scrive il vescovo di Trapani –. La storia sociale e religiosa del nostro futuro ha bisogno della memoria che viene da lontano per vincere la superficialità liquida del mondo globalizzato e, ancor più, la dipendenza da dinamismi di mercato e mode autoreferenziali. La città e il territorio che qui vengono consegnati ai lettori sono eco di un’epoca in cui Trapani ha vissuto una grande vitalità culturale, religiosa ed economica, capace di alimentare speranze giunte fino a noi. Città di santi e d’incontri condivisi con le popolazioni del Mediterraneo”. Salvatore Corso (Trapani, 1935) è laureato in Teologia presso l’Università Lateranense e in Filosofia presso l’Università di Palermo. È stato vice-parroco e parroco ad Erice dal 1958, dove ha vissuto una singolare esperienza pastorale che ha anticipato documenti del Concilio Vaticano II. Dispensato dagli impegni del presbiterato è stato docente di Storia e Scienze umane negli istituti superiori. Ha pubblicato numerosi saggi, volumi, articoli di diverso argomento ma soprattutto sulla storia locale.