Domenica 11 giugno alle 18, in occasione della Solennità del Corpus Domini, l’arcivescovo Sandro Salvucci celebrerà la messa nella basilica-cattedrale Santa Maria Assunta di Urbino e al termine della celebrazione si svolgerà la processione eucaristica per le vie della Città di Urbino fino alla chiesa di San Francesco di Paola (via Mazzini). Lo riferisce una nota della diocesi.