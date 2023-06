In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella serata di oggi, giovedì 8 giugno, il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, presiederà alle 20.45 in cattedrale la celebrazione eucaristica seguita dalla processione per le vie del centro cittadino e ritorno in cattedrale per la benedizione eucaristica.