Diocesi: Ancona, torna la decima edizione di “Scrigni sacri”. Venerdì “La lunga notte delle chiese” a San Francesco alle Scale

Foto diocesi Ancona

Torna ad Ancona la rassegna culturale del Museo diocesano “Mons. Cesare Recanatini” con la decima edizione di “Scrigni Sacri. Le meraviglie dell’arte”. Un calendario ricco di appuntamenti e novità aperti a tutti per riscoprire le bellezze del territorio diocesano. Presenti, dopo uno stop di due anni, gli itinerari guidati per Ancona: tutti i venerdì fino al 3 novembre, alle 14.30 con ritrovo a Santa Maria della Piazza, anche in occasione degli sbarchi dei croceristi, sarà possibile partecipare alla visita guidata per scoprire le principali chiese e piazze del centro storico con arrivo al Museo diocesano per ammirare gli splendidi arazzi del Rubens.

Venerdì 9 giugno alle 21.15, presso la chiesa di San Francesco alle Scale si inaugura il format delle aperture serali della rassegna “Scrigni Sacri” con l’evento di portata nazionale “La lunga notte delle chiese”. La notte bianca dei luoghi di culto fonde musica, arte, cultura e poesia in chiave di riflessione e spiritualità. Con l’occasione si potranno quindi riscoprire dipinti, sculture e architetture dai significati oggi dimenticati. La serata sarà caratterizzata da un alternarsi di letture storico-artistiche, religiose e iconografiche delle opere più significative presenti in loco e non a cura del dott. Alessio Ionna, guida del Museo anconetano, e dalle sinfonie a cura del Coro giovanile A. Orlandini. Un’occasione imperdibile per godere delle bellezze della città e di questa storica chiesa. L’iniziativa è a ingresso libero. Anche in questa edizione numerosi edifici religiosi saranno straordinariamente aperti al pubblico con orari d’eccezione fino a ottobre.

Per concludere domenica 8 ottobre, alle 16, l’evento di rilievo nazionale Famu, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, con il tema “Apriti Museo” presso il Museo diocesano di Ancona.