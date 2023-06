Fratelli Tutti: Coldiretti, gli agricoltori a San Pietro per offrire cibo ai poveri e promuovere prodotti a chilometro zero

Gli agricoltori della Coldiretti in campo con le loro famiglie per il “World Meeting of Human Fraternity”, ispirato all’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, grazie alla Fondazione “Fratelli tutti” con il mondo contadino di Campagna Amica presente a San Pietro per raccontare la grande solidarietà che nasce dalla terra e garantire a tutti l’accesso al cibo, soprattutto i più sfortunati che sono stati lasciati indietro dalla crisi.

Da sabato 10 giugno a domenica 11 giugno, dalle 10, a Roma, lungo tutta via Conciliazione fino a Piazza Pio XII, centinaia di contadini della Coldiretti da tutta Italia porteranno in vendita i loro prodotti a chilometri zero, cucineranno in piazza e organizzeranno iniziative di raccolta fondi per i poveri e distribuzione di cibo ai più bisognosi con la tavola della fraternità, il cestino solidale e la “spesa sospesa”. Ma ci saranno anche esempi dal vivo del grande lavoro che viene fatto in tutta Italia dal mondo del welfare contadino nella prima piazza delle fattorie sociali che affiancano sempre più spesso i servizi delle strutture pubbliche statali, con un impegno che va dal reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici all’educazione ambientale, dalle attività terapeutiche ai servizi alle comunità locali. Si potranno acquistare le specialità di tutte le regioni italiane direttamente dai contadini ma sarà anche possibile gustare i migliori piatti della tradizione nazionale a prezzi popolari, con l’offerta di primi, secondi, contorni o street a pochi euro. “Una opportunità unica per conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana che – evidenzia Coldiretti – porta nelle sue radici il valore della fraternità e dell’aiuto per affrontare problemi e avversità della vita con la forza della comunità. All’iniziativa parteciperanno il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Enzo Gesmundo e rappresentanti della Coldiretti di ogni parte d’Italia. Per l’occasione verrà presentato l’esclusivo report di Coldiretti su “Poveri, il lato nascosto dell’Italia” con analisi, dati, commenti ed uno specifico focus sul ruolo delle Fattorie sociali”.