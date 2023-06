Devozione: Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, per la pace in Ucraina, gli alluvionati e la pronta guarigione di Papa Francesco

foto: F.Cipolloni

Presentata a Macerata la 45^ edizione del Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, prevista per il 10 giugno e promossa, come sempre, da Comunione e Liberazione. Sul tema “Chi cerchi?”. “Mi domando sempre perché questo cammino cresce sempre così: credo che abbiamo bisogno di condividere, con fede, questo tragitto di fatica e di speranza, alla ricerca del Signore, tra mille calamità che stanno colpendo il mondo”, ha dichiarato in conferenza stampa Sandro Parcaroli, sindaco del Comune di Macerata. Presente anche Ermanno Calzolaio, presidente del Comitato Pellegrinaggio Macerata-Loreto che ha ribadito come “con questo gesto, aperto a tutti e caratterizzato da tante testimonianze, che ogni anno accade e che aspettiamo con trepidazione, festeggiamo il trentennale dell’evento alla presenza di san Giovanni Paolo II e don Luigi Giussani, figure fondamentali che hanno ispirato il Pellegrinaggio. Le nostre intenzioni di preghiera saranno rivolte per la pace in Ucraina, per gli alluvionati e la pronta guarigione di Papa Francesco. Si prevede una grande partecipazione – ha aggiunto – con circa 120 pullman finora registrati e destinati ad aumentare, con il generoso servizio di oltre 1100 volontari”. L’incontro, introdotto da due video a raccontare la storia di questo gesto che si perpetua nel tempo, è stato moderato da Carlo Cammoranesi, direttore dell’Ufficio stampa del Comitato, attento ad ogni aspetto della macchina organizzativa, specie sul fronte della sicurezza, in perfetta sinergia anche con le Forze dell’ordine preposte. A partire dalle ore 19.30 di sabato, sarà possibile seguire in streaming tutto il cammino notturno sul canale YouTube del Pellegrinaggio (https://www.youtube.com/user/macerataloreto).