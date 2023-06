Sport e solidarietà: Ass. Pedalando nella storia e Ssf, da oggi la Ciclopedalata di 1500 km. sulle strade della Costituzione

Ciclopedalata sulle strade della Costituzione: è l’iniziativa messa in campo dall’Associazione Pedalando nella Storia – Maurice Garin, affiliata all’Acsi, con Sport Senza Frontiere (Ssf) onlus, per sostenere “Back to sport”, il ritorno all’attività sportiva di tanti bambini e bambine che vivono situazioni di fragilità familiare e che sono seguiti regolarmente da Ssf con un percorso sportivo-educativo a titolo gratuito. “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. È questo il testo, già approvato dal Senato in prima lettura, che modifica l’articolo 33 della Costituzione e aggiunge maggiore rilevanza alla promozione dell’attività sportiva in Italia quale principio fondamentale e diritto inalienabile dei cittadini. La ciclopedalata, giunta alla sua XIV edizione, partirà oggi da Torino, prima capitale d’Italia (1861 –1865), per arrivare il 18 giugno a Salerno, sede provvisoria del Governo e Residenza Reale durante la Seconda Guerra mondiale (dall’11 febbraio al 15 luglio 1944) transitando per le altre due capitali d’Italia: Firenze (1865 – 1871) e Roma (dal 1871). Un percorso di 1500 km affrontato da ventuno ciclisti provenienti da dieci regioni d’Italia e dalla Svizzera, tra cui alcuni atleti non vedenti sui tandem, a 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). La ciclopedalata avrà come fine anche quello di raccogliere fondi per sostenere il progetto Back to Sport di Sport Senza Frontiere. Nel mese di settembre Sport Senza Frontiere iscriverà i bambini ai corsi sportivi, fornendo loro i kit sportivi e preparando tutte le azioni di tutoraggio e di monitoraggio psico-educativo che si svolgeranno nel corso del prossimo anno. Inoltre, nello stesso periodo, Sport Senza Frontiere promuoverà “l’educativa domiciliare” andando, di casa in casa nelle famiglie per organizzare il ritorno dei bambini e delle bambine all’attività sportiva in molte città d’Italia: Roma, Napoli, Bari, Domus Novae (Cagliari), Milano, Bergamo, Novara, Torino. Programma dettagliato e informazioni su: www.pedalandonellastoria.net