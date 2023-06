Diocesi: Melfi, il 9 e il 10 giugno il convegno ecclesiale “Nell’Eucaristia nasce e rinasce la Chiesa”

Il prossimo convegno ecclesiale “quest’anno darà inizio ad una nuova tappa del nostro progetto pastorale diocesano incentrato sull’Eucaristia, fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa. Esso si pone in stretta continuità con il percorso fatto nello scorso triennio, durante il quale siamo stati invitati a riscoprire il sacramento del Battesimo”. Lo scrive il vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, mons. Ciro Fanelli, invitando a partecipare al convegno ecclesiale diocesano che si terrà a Rionero presso il “Centro sociale”, il 9 e il 10 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, sul tema “Nell’Eucaristia nasce e rinasce la Chiesa”.

“Il nuovo triennio pastorale, come sapete, verrà in parte a coincidere con la mia prima Visita pastorale alla diocesi. Con il convegno ecclesiale, pertanto, entreremo formalmente nel cammino eucaristico, che approfondiremo sia nella prospettiva biblica che in quella teologico-pastorale, delineando in questo modo anche l’orizzonte teologico-pastorale entro il quale si collocherà il ‘pellegrinaggio pastorale’ della Visita che coinvolgerà tutte le comunità parrocchiali. Anche il Consiglio permanente della Cei, che si è tenuto lo scorso mese di marzo, ha individuato nell’Eucaristia il tema guida per le nuove tappe del ‘cammino sinodale’ delle Chiese in Italia. La scelta diocesana ci consentirà di camminare anche in piena comunione con gli orientamenti della Cei”, sottolinea il presule.

Interverranno al convegno in qualità di relatori don Cesare Mariano, docente di Sacra Scrittura, sul tema “Eucaristia: fede, comunione e vita” e don Gianluca Bellusci, docente di Teologia dogmatica, sul tema “Stile eucaristico del popolo messianico”.