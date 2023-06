Papa al Gemelli: prima notte trascorsa bene

(Foto ANSA/SIR)

La prima notte del Papa al Gemelli “è trascorsa bene”. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede, all’inizio della seconda giornata che Francesco trascorrerà nell’ospedale romano, dove è ricoverato da ieri per un intervento chirurgico programmato di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’intervento di ieri pomeriggio è durato tre ore e si è svolto senza complicazioni, come ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel primo briefing con i giornalisti, a fine giornata, in cui ha reso noto che il Santo Padre “è vigile e cosciente e ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e di preghiera che lo hanno da subito raggiunto”. “Il Santo Padre sta bene”, ha dichiarato anche Sergio Alfieri, il medito che l’ha operato, illustrando il primo bollettino medico: “E’ sveglio, vigile, e mi ha già fatto la prima battuta: ‘quando facciamo la terza?”. “Il Papa non ha altre malattie”, ha precisato, smentendo inoltre che il Papa abbia avuto problemi con l’anestesia generale, “né due anni fa, né adesso”.