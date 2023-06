Diocesi: Fermo, il 9 giugno “La lunga notte delle chiese” con la cattedrale aperta dalle ore 21 alle ore 23

(foto diocesi Fermo)

Anche la diocesi di Fermo partecipa all’ottava edizione de “La lunga notte delle chiese” dal titolo “Dove sei?”, ed il 9 giugno prossimo aprirà le porte di bronzo della cattedrale dalle ore 21 alle ore 23 per i fedeli che vorranno fermarsi in ascolto e preghiera. Il duomo marchigiano promuove in questa occasione l’iniziativa mensile “Sulla Tua Parola” con da don Paolo Scoponi, parroco di Sant’Alessandro a Fermo, che guiderà quello che vuole essere momento di ascolto della Parola, occasione di riflessione e preghiera personale, possibilità di confessioni e di adorazione davanti al Santissimo Sacramento.