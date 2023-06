Corpus Domini: Trento, stasera in cattedrale messa con l’arcivescovo Tisi e processione fino alla chiesa del Santissimo Sacramento

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella serata di oggi, giovedì 8 giugno, l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, presiederà alle 19 in cattedrale la celebrazione eucaristica seguita dalla processione nelle vie del centro città. Il percorso – spiegano dalla diocesi – si snoderà su piazza Duomo, via Garibaldi, via S. Vigilio, via Mazzini, via S. Croce, Corso 3 Novembre, fino alla chiesa del Santissimo Sacramento dove verrà impartita la benedizione eucaristica.

Da oggi a sabato 10, in preparazione alla solennità del Corpus Domini si svolgerà anche un triduo di preghiera nella chiesa di S. Chiara in via S. Croce con la messa alle 8.30 e, a seguire, l’adorazione eucaristica.