Corpus Domini: Loreto, domenica 11 giugno mons. Dal Cin presiede la messa in santuario a cui seguirà la processione

(Foto: santuario Loreto)

Il santuario pontificio della Santa Casa di Loreto rende noto che domenica 11 giugno, alle 18.30, mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto delegato pontificio, celebrerà, con i parroci e i sacerdoti della prelatura, l’Eucaristia nella solennità del Corpus Domini, cui seguirà la processione con il S.S. Sacramento.

La tradizionale processione si snoderà dalla piazza antistante il santuario proseguendo per corso Boccalini, piazza dei Galli, via Sisto V e si concluderà in piazza della Madonna con la benedizione eucaristica ai presenti e a tutta la città di Loreto.

La celebrazione sarà animata dal Coro diocesano e dalla banda “Città di Loreto”. Sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”.

I religiosi, le religiose, i fedeli della prelatura e i pellegrini presenti in Loreto sono invitati a partecipare alla celebrazione.

Le sante messe del giorno avranno il seguente orario: 7, 8.30, 10, 10.30 (basilica Santi Papi Pellegrini), 11.30, 12 (basilica Santi Papi Pellegrini), 17. Le messe delle 18 e 19 sono sospese.