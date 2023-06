Attentato a Annecy: mons. Le Saux (arcivescovo), “questo dramma ci interroga sulla violenza che attraversa la nostra società”

Anche l’arcivescovo cattolico di Annecy mons. Yves Le Saux si unisce al dolore per l’attentato avvenuto oggi nella sua città, annunciando in una dichiarazione diffusa oggi che domani, venerdì 9 giugno alle 18, celebrerà una messa nella cattedrale di Annecy, per le vittime e le loro famiglie. Questa messa sarà seguita da un momento di preghiera, fino alle 19.30. “A seguito dell’attentato avvenuto questo giovedì 8 giugno ad Annecy, durante il quale bambini e adulti sono rimasti gravemente feriti – si legge nella dichiarazione -, vorrei esprimere la mia profonda tristezza alle vittime e alle loro famiglie, nonché a tutta la popolazione di Annecy provata da questo dramma che ci tocca profondamente. Assicuro loro la preghiera di tutta la comunità cattolica. Questo dramma ci interroga sulla violenza che attraversa la nostra società e ci spinge a lavorare sempre di più, insieme, per combatterla”.