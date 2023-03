“Rapporto sulla città”: Milano, “com’è cambiata la metropoli tra pandemia, scenario internazionale, macro-transizioni che la sfidano a più livelli”

Il “Rapporto sulla Città 2022”, presentato oggi a Milano, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo ed edito Franco Angeli, “chiude la straordinaria stagione di Rapporti sulla città lunga 30 anni con un’edizione speciale di ‘Rapporto-in house’, per inaugurarne presto una completamente rinnovata”, spiegano i promotori dell’iniziativa, che coinvolge varie realtà della metropoli ambrosiana. Firmano i testi i componenti del Consiglio direttivo e di alcuni membri del Comitato sostenitori della Fondazione Ambrosianeum. Tra gli autori: l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, il presidente della Fondazione Marco Garzonio, il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli; il direttore della Caritas Luciano Gualzetti; e ancora Elena Granata, Rosangela Lodigiani, Giorgio Lambertenghi Deliliers, Mario Colombo, don Matteo Crimella, Elisabetta Falck. “Tutti, a partire alle proprie competenze specifiche, contribuiscono a fare il punto su com’è cambiata Milano tra gli effetti della pandemia, la guerra, lo scenario internazionale incandescente, le macro-transizioni (a partire da clima, energia, ambiente), cultura, che la sfidano a più livelli”.

Si tra di “un momento di riflessione su come è mutato il legame tra i cittadini e la città, evidenziando i processi da attivare per costruire già oggi il futuro di Milano, anche grazie allo sviluppo di nuove forme di comunicazione, di coinvolgimento dei giovani, di cittadinanza attiva”. Una lettura corale e plurale insieme, un “diario intimo collettivo”, arricchito dagli scatti di Margherita Lazzati che accompagna “in una Milano contesa tra passato, presente e futuro”. Le fotografie, nelle intenzioni dei promotori, “aiutano a far sentire la voce dell’Ambrosianeum e la vivacità che lo anima, in una fase di rilancio per la Fondazione stessa, che celebra il suo 75° anno, avendo iniziato le attività nel 1948”.