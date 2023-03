Diocesi: Sassari, i riti e le celebrazioni della Settimana Santa con mons. Saba

A partire dalla Domenica delle Palme avranno inizio i riti della Settimana Santa. Il calendario delle celebrazioni presiedute dall’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, vede come primo appuntamento la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme che si svolgerà domenica 2 aprile alle ore 10.30 in Piazza Fiume. Da qui, dopo la benedizione delle palme, i fedeli si avvieranno in corteo verso la Cattedrale di San Nicola per la celebrazione eucaristica delle ore 11. Martedì santo l’arcivescovo terrà una meditazione al passaggio della processione dei Santi Misteri che partirà alle 18.30 dalla chiesa delle Monache Cappuccine. Anche Mercoledì Santo è prevista una meditazione di mons. Saba in occasione della processione del Cristo in Croce e della Madonna Addolorata.

Giovedì Santo tutti i sacerdoti saranno impegnati nella recita dell’Ora Media (alle ore 9.30 nella cappella del Seminario) e nella concelebrazione della santa messa crismale presieduta dall’arcivescovo che avrà inizio alle ore 10.30 nella cattedrale di San Nicola. Di sera, alle 18.30, la messa in Coena Domini con i rappresentanti delle realtà socio-caritative della diocesi. Dalle ore 21 nelle chiese cittadine l’arcivescovo compirà il pellegrinaggio di veglia e di adorazione all’altare della reposizione delle sette chiese.

Venerdì Santo alle ore 8 nella cattedrale l’Ufficio delle Letture e le Lodi mattutine presiedute da mons. Saba. Sempre nella cattedrale alle 17.30 si svolgerà l’Azione liturgica della Passione del Signore. Di sera, alle ore 20, la meditazione dell’arcivescovo al passaggio della processione del Cristo morto.

Sabato Santo alle ore 8 nella cattedrale l’Ufficio delle Letture e le Lodi mattutine presiedute dal presule. Alle ore 22 la solenne veglia pasquale nella cattedrale.

Domenica 9 aprile, la prima celebrazione pasquale sarà nella casa circondariale di Bancali, presieduta da mons. Saba insieme con le persone detenute. Alle ore 10.30 in piazza Mazzotti appuntamento con il tradizionale rito de “S’incontru”. Dalla piazza ci si sposterà poi alle ore 11 nella cattedrale per il solenne pontificale di Pasqua presieduto dall’arcivescovo.