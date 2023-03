Lega del filo d’oro: Osimo, inaugurato il nuovo centro nazionale. Bartoli (presidente), “giornata storica, corona un sogno iniziato tanti anni fa”

(Foto: Lega del Filo d’Oro)

“La data odierna rappresenta una giornata storica per la Lega del Filo d’Oro, che attraverso il completamento del Centro nazionale corona un sogno, iniziato tanti anni fa”. Lo ha affermato questa mattina Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, nel corso dell’inaugurazione, ad Osimo, del nuovo Centro nazionale. Si tratta di un polo di alta specializzazione in Italia per la diagnosi, l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale, progettato grazie all’esperienza e alle competenze maturate dall’Ente in quasi 60 anni di attività.

La cerimonia, condotta da Neri Marcorè, storico testimonial della Lega del Filo d’Oro, si è svolta alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Se abbiamo potuto raggiungere questo importante traguardo, lo dobbiamo alla straordinaria tenacia di una donna sordocieca, Sabina Santilli, che nel 1964 decise di dare vita, insieme al giovane sacerdote di Osimo don Dino Marabini e ad un gruppo di persone di buona volontà, ad un’Organizzazione che potesse unire con il resto del mondo persone che non potevano vederlo né sentirlo”, ha dichiarato Bartoli. “Con determinazione – ha aggiunto – quel sogno è diventato realtà e voglio ringraziare sentitamente il presidente della Repubblica per aver scelto di celebrarlo insieme a noi, in questa occasione speciale, incoraggiandoci nella nostra opera, volta a migliorare le vite delle persone sordocieche e con gravi disabilità”.