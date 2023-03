Ricerca: Consiglio europeo della ricerca, 544 milioni per 218 borsisti di talento nell’Ue

Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) annuncia l’assegnazione di 218 borse di studio da 544 milioni di euro per i ricercatori europei dal programma Advanced Grant a sostegno della ricerca d’avanguardia nei settori dalla medicina e la fisica alle scienze sociali e umanistiche. Lo comunica l’Erc in una nota. Le borse sono assegnate a “ricercatori affermati e di spicco, con una comprovata esperienza di risultati di ricerca significativi nell’ultimo decennio”. Tra i ricercatori che riceveranno la borsa: un fisico in Germania intende “approfondire il campo magnetico del Sole per fornire la prima visione chiara dei poli solari”; un economista in Spagna sta lavorando “sui fattori alla base della violenza di coppia per migliorare il benessere di donne e bambini”. In Polonia, un biochimico “studierà la terapia a base di mRna” per progettare terapie migliori. “Il finanziamento di 544 milioni di euro pone i nostri 218 talenti della ricerca, insieme ai loro team di borsisti post-doc, dottorandi e personale, in pole position per superare i confini della conoscenza, aprire nuovi orizzonti e costruire le basi per la crescita e la prosperità future in Europa”, ha dichiarato la commissaria Ue per l’Innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel. Anche la presidente dell’Erc, Maria Leptin commenta: “Questi nuovi borsisti Erc Advanced testimoniano l’eccezionale qualità della ricerca condotta in tutta Europa. Sono particolarmente lieta di vedere un numero così elevato di ricercatrici in questo concorso”.