Diocesi: Fidenza, sabato la Via Crucis dei giovani presieduta dal vescovo

Sabato 1° aprile, a Fidenza, avrà luogo la Via Crucis diocesana dei giovani, in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà il prossimo agosto a Lisbona.

Ritrovo alle ore 16 al santuario di Careno; alle ore 16.30 inizio della Via Crucis presieduta dal vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli.