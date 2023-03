Papa al Gemelli: anche la diocesi di Chisinau, in Moldavia, prega per la sua salute

Cattedrale di Chisinau (Foto diocesi)

(da Chisinau) Anche la diocesi di Chisinau, in Moldavia, prega per Papa Francesco e la sua salute. Il vescovo di Chisinau, mons. Anton Cosa, e la comunità cattolica in Moldavia si uniscono alla preghiera che “tutta la Chiesa sta innalzando al buon Dio per la salute e la serenità di Papa Francesco”. Questa mattina la diocesi ha diffuso un comunicato informando le parrocchie e le comunità cattoliche presenti nel Paese che nella giornata di ieri il Santo Padre è stato ricoverato in ospedale, come ha riferito la Sala Stampa vaticana, per alcuni accertamenti e la sua condizione respiratoria. “Da tutti i cattolici del mondo – scrive la diocesi – sale corale l’invocazione al Signore perché il Santo Padre si rimetta in salute: ci sia per lui una rapida ripresa, grazie alla cura del personale medico e sanitario dell’ospedale presso il quale è ricoverato”. Mons. Anton Cosa, unitamente alla diocesi di Chisinau, “è vicino a Papa Francesco e per lui prega con fiducia il Signore”.