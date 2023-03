Solidarietà: Emergency, nel weekend in 150 piazze italiane si vende la “Colomba di pace”

Sabato 1 e domenica 2 aprile Emergency sarà presente in oltre 150 piazze italiane con la sua “Colomba di pace”, il dolce venduto nelle shopper Emergency create appositamente per la Pasqua 2023. Anche quest’anno si può contribuire alla realizzazione dei progetti umanitari di Emergency in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda, Italia. “La Colomba di Pace” di Emergency , dal peso di 750 gr, è prodotto da Tre Marie e contiene solo ingredienti di eccellenza, tra cui profumati scorzoni canditi di arance siciliane, impasto a base di lievito madre, grano 100% italiano, mandorle intere e uova italiane allevate a terra. Il dolce pasquale ha un costo di 18 euro e il suo acquisto permetterà di garantire cure gratuite e di alta qualità nei progetti di Emergency per le vittime di guerre e povertà. La colomba sarà venduta in piazza in oltre 100 città italiane, tra cui Milano, Roma, Firenze, Napoli, Venezia. Per chi volesse contribuire online, è possibile ordinare il kit pasquale, composto da uova di cioccolata e segnalibro di Emergency. L’elenco delle piazze in cui sarà possibile trovare la “Colomba di pace” è disponibile sul sito web www.emergency.it.