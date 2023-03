Gmg Lisbona 2023: Roma, da domani alla Gregoriana tre incontri in preparazione all’evento

Nel decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, il Centro Fede e cultura “Alberto Hurtado” della Pontificia Università Gregoriana ha scelto di dedicare gli ultimi tre incontri pubblici del ciclo di conferenze sul tema del futuro, tra paure e speranze, ai giovani, in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù, che si svolgerà a Lisbona dal 1° al 6 agosto prossimi. Durante i tre incontri, organizzati in collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede, altrettanti porporati dialogheranno con personalità del mondo civile “per inquadrare le prospettive aperte dal magistero di questo pontificato, declinate come proposte rivolte alle nuove generazioni cristiane”, si legge in una nota. Domani il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’educazione, dialogherà sul tema “Dalla fine del mondo” con l’allenatore José Mourinho. Il 18 aprile il card. Mauro Gambetti, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano e arciprete della basilica di San Pietro, dialogherà sulla “Fratelli tutti” con Daniele Bruno, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù. Infine il 9 maggio il Card. Gianfranco Ravasi, già Prefetto del Pontificio Consiglio della cultura, dialogherà sulla “Laudato si’” con Jorge Vaz de Carvalho, musicista e professore di letteratura (Universidade Católica Portuguesa). Gli incontri – coordinati da padre Sandro Barlone, pro-direttore del Centro Hurtado, e dal prof. Giuseppe Bonfrate – si rivolgono a giovani laici e laiche che vogliono affiancare alla loro formazione umana e professionale l’intelligenza della fede cristiana per prepararsi alle sfide che affrontano nelle nostre società.