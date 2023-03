Diocesi: L’Aquila, ritorna domani la tradizionale Via Crucis nella basilica di Collemaggio

Torna quest’anno la tradizionale Via Crucis diocesana organizzata dal Servizio di Pastorale giovanile e vocazionale de L’Aquila. Dopo le edizioni ridotte a causa delle restrizioni dovute all’emergenza pandemica, quest’anno la Via Crucis tornerà a svolgersi come da tradizione.

L’appuntamento, inserito nella serie di eventi organizzati nell’ambito dell’Anno della Misericordia coordinati dal vescovo ausiliare mons. Antonio D’Angelo, è domani venerdì 31 marzo, alle 20,30 all’interno della Basilica di Collemaggio.

Il tema scelto per quest’anno dagli organizzatori è “La Via della Misericordia” per continuare a vivere l’indulgenza della Perdonanza di Celestino V, prolungata eccezionalmente da Papa Francesco per un anno intero e chiamata appunto “Anno della Misericordia”. A Collemaggio, tempio della misericordia e del perdono, si riuniranno i fedeli, i giovani, i cresimandi e i rappresentati delle Aggregazioni laicali che animeranno le varie stazioni della Via Crucis. Dalla basilica celestiniana la Via Crucis si snoderà, stazione per stazione, lungo il piazzale di Collemaggio per poi percorrere via Caldora e, attraverso Porta Bazzano e Costa Masciarelli, raggiungere Piazza Duomo dove terminerà davanti la Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante). In piazza Duomo l’arcivescovo, il card. Giuseppe Petrocchi, concluderà con una meditazione e la benedizione a tutti i presenti.