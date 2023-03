Papa Francesco: ha passato bene la prima notte al Gemelli

Papa Francesco, si apprende da fonti vaticane, ha passato bene la sua prima notte al Gemelli. La comunicazione del ricovero del Santo Padre al Gemelli è arrivata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, poco dopo le 16 di ieri, con la motivazione di “alcuni controlli precedentemente programmati”. Nella serata di ieri, Bruni ha rilasciato ai giornalisti una dichiarazione in cui spiegava che “nei giorni scorsi” il Papa aveva lamentato alcune difficoltà respiratorie e che per questo si era recato al Policlinico A. Gemelli “per effettuare alcuni controlli medici”. Diagnosi: “un’infezione respiratoria”, Covid escluso, che “richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”, aveva reso noto il portavoce vaticano. “Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, aveva aggiunto Bruni. Proprio affinché i controlli medici possano proseguire per il tempo eventualmente necessario, sono stati intanto annullati i prossimi impegni di Papa Francesco. Quello del Santo Padre, che si trova ora nella sua stanza a lui riservata al decimo piano del Policlinico Gemelli, è il secondo ricovero: il 4 luglio 2021 si era trattenuto nel nosocomio romano per undici giorni, dopo aver subito un’operazione chirurgica che ha comportato l’asportazione di una parte del colon per una stenosi diverticolare.