Papa al Gemelli: Gardini (Confcooperative), “possa tornare presto a svolgere il suo alto magistero”

“Auguri di una pronta e completa guarigione a Papa Francesco. Che possa tornare presto a svolgere il suo alto magistero. Siamo molto legati a Papa Francesco, sia per le nostre radici culturali sia per le due splendide udienze con 7.000 nostri cooperatori in sala Nervi”. Queste le parole di Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, dopo il ricovero di ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli. “Papa Francesco è chiamato a superare questa nuova prova. Preghiamo tutti affinché la superi brillantemente. Forza, Papa Francesco”.