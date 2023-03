Diocesi: Savona-Noli, in serata la Comunità di Sant’Egidio promuove la Veglia di preghiera in memoria dei martiri del nostro tempo

Nella serata di oggi, giovedì 30 marzo, alle 20.30 nella chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, nel centro storico di Savona la Comunità di Sant’Egidio invita a partecipare alla “Veglia di preghiera in memoria dei martiri del nostro tempo”, ossia di coloro che hanno dato la vita per il Vangelo. Presiederà il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino.

“Nel cristianesimo il martirio è la condizione che il seguace (‘martire’, dal greco μάρτυς, ovvero ‘testimone’) subisce per difendere la propria fede in Cristo o la vita di altri cristiani. I martiri sono onorati mediante preghiere, funzioni e celebrazioni eucaristiche e se ne commemora il giorno della morte. Tale culto è una delle forme di espressione della fede cristiana radicate già nelle prime comunità”, ricorda una nota della diocesi.