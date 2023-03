Diocesi: Lamezia Terme, domani la Via Crucis presieduta da mons. Parisi

Verrà celebrata nella serata di domani, venerdì 31 marzo, la Via Crucis diocesana presieduta dal vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi. L’appuntamento è per le 20.30 sul corso Numistrano. Le meditazioni della Via Crucis di quest’anno sono liberamente tratte da “Via Crucis. Un itinerario di fede” scritto da mons. Parisi ed edito nel 2017 da Pubblisfera edizioni mentre l’animazione delle stazioni è a cura dei Vicariati “SS Pietro e Paolo” e “San Giovanni Calabria”. Sarà un momento di riflessione e preghiera per rivivere il cammino del Cristo verso il Calvario, non per “partecipare ad uno spettacolo, magari commovente”, ma per effettuare quel percorso di conversione del cuore, come l’ha definita Papa Francesco, che “vuol dire cambiare vita, cioè che il cuore che non va per una buona strada trovi una buona strada. Ma non è soltanto conversione nostra: è anche conversione di Dio. […] Il peccatore si converte e Dio si converte pure per sé al peccatore. L’incontro con Dio, la conversione, è di ambedue le parti; ambedue cercano di incontrarsi. Il perdono non è soltanto andare lì, bussare alla porta e dire: ‘Perdonami’, e dal citofono ti rispondono: ‘Ti perdono. Vattene’. Il perdono è sempre un abbraccio di Dio. Ma Dio cammina, come noi camminiamo, per incontrarci”. La Via Crucis diocesana sarà trasmessa in diretta dall’emittente EsseTv sui canali 94 e 98 oltre che sulle pagine Facebook della diocesi e della stessa emittente.