Papa al Gemelli: una preghiera particolare per sua pronta guarigione nella messa celebrata oggi da mons. Giuliodori in preparazione alla Pasqua

“Nella Santa Messa delle ore 12.30, già programmata per oggi presso la Chiesa centrale del Sacro Cuore in vista della Santa Pasqua, e celebrata dall’assistente ecclesiastico generale mons. Claudio Giuliodori, la comunità dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli ha pregato in modo particolare per il Santo Padre Francesco chiedendo al Signore che lo assista in questo momento di prova e possa riprendersi rapidamente per tornare, pienamente ristabilito, alla sua missione apostolica”. È quanto si legge in una nota appena diffusa dai due organismi. “Desideriamo in questo modo esprimere il nostro più sincero affetto e la nostra più sentita vicinanza al Santo Padre a fianco dei nostri sanitari che si prendono cura della sua salute”, conclude la nota.