Diocesi: Caritas Como, sabato un momento di incontro e informazione “Ponti di umanità” sull’accoglienza dei cittadini ucraini

A poco più di un anno dai primi arrivi di profughi ucraini nel territorio di Como, alcune delle realtà che in questo anno sono state maggiormente attive nell’accoglienza nel Comasco hanno deciso di invitare la cittadinanza a un momento di incontro e informazione dal titolo “Como-Ucraina: ponti di umanità”, che si terrà a Como sabato 1° aprile.

Il programma prevede alle 13 il pranzo comunitario presso l’Oratorio di San Bartolomeo. A seguire, alle 14.30, ci sarà un momento di convivialità e animazione con musica tradizionale e costumi ucraini, mentre alle 15.30, al vicino Cinema Astra di Como, si terrà una tavola rotonda con interventi, testimonianze e collegamenti in diretta dall’Ucraina, grazie alla collaborazione del progetto “Frontiere di Pace”, per raccontare come questa emergenza sociale abbia generato risposte di generosità sul nostro territorio.

“Sarà un’occasione di restituzione alla comunità del territorio comasco di come l’esperienza di accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra abbia generato legami e creato ponti di umanità nel nostro territorio. Vivremo un’esperienza di condivisione aperta a tutti: istituzioni, cittadini ucraini, cittadini comaschi e operatori impegnati nell’accoglienza” spiegano i promotori, che sono la Caritas diocesana di Como, “La Cometa” scs, Comitato provinciale aiuti Ucraina, Associazione Eskénosen, Nuovi Orizzonti e la parrocchia San Martino di Rebbio.

Nell’ambito del progetto Astra Hub la tavola rotonda sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como”.