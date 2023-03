Belgio: Messa delle Palme per la comunità italiana di Bruxelles. Don Visconti, “custodire da dove veniamo, condividere dove stiamo andiamo”

Don Claudio Visconti (Foto SIR/Comece)

(Bruxelles) La comunità italiana di Bruxelles celebrerà la messa delle Palme domenica 2 aprile, alle ore 17, nella cattedrale dedicata ai santi Michel e Gudule. La liturgia eucaristica, celebrata in italiano, sarà presieduta da don Claudio Visconti e da altri sacerdoti che hanno servito la comunità italiana, dal delegato del vescovo per le comunità linguistiche, o di origine straniera, di Bruxelles, Eric Vancraeynest, nonché dall’incaricato d’affari della nunziatura europea Hrvoje Skrlec. Sono invitati tutti gli italiani che vivono a Bruxelles e nella regione brussellese. La messa sarà preceduta dalla processione con gli ulivi, arrivati oggi dall’Italia, donati da una azienda agricola di Agrigento. Don Visconti spiega al Sir: “Questa messa per la comunità italiana della capitale belga è significativa anche con l’intento di tenere insieme radici ed ali, che sarà anche il titolo della Via Crucis. Custodire il ‘da dove veniamo’, ma con la consapevolezza di vivere il ‘dove siamo’ e verificare ‘stiamo andando’”.