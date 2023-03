Diocesi: Trento, domani la Via Crucis cittadina animata da alcuni giovani e guidata dall’arcivescovo Tisi

Preludio alla Settimana Santa, che inizia con la Domenica delle Palme, si rinnova domani, venerdì 31 marzo, a Trento l’appuntamento con la Via Crucis cittadina. La partenza sarà alle ore 20.30 dalla chiesa di Cristo Re con arrivo in duomo. Come ogni anno, sarà una Via Crucis preparata e animata da alcuni giovani e guidata dall’arcivescovo Lauro Tisi.

I brani scelti quest’anno per accompagnare la preghiera itinerante, che si snoderà su Lung’Adige Leopardi e via Verdi, avranno come filo conduttore le donne sulla via della croce, in linea con il Cammino sinodale diocesano che pone le donne (così come i giovani) al centro del confronto ecclesiale in quest’anno pastorale. Anche se spesso nei Vangeli non vengono ricordati i loro nomi, sono diverse le donne che Gesù incontra nel momento della passione: la moglie di Pilato, le donne sulla via della croce, Maria e le altre donne sotto alla croce, le donne che osservano il sepolcro e preparano gli oli per la sepoltura.

“Nelle stazioni di questa Via Crucis – premette don Francesco Viganò, responsabile della pastorale giovanile della città – ci si metterà in ascolto del Vangelo e della voce dei giovani. I loro commenti vogliono essere una presa diretta delle condivisioni, delle domande e delle suggestioni nate dalla lettura della Parola di Dio nei gruppi che hanno aderito all’iniziativa ‘Passi di Vangelo’ e ‘4 Passi di Vangelo in montagna’, una gita all’aria aperta con un momento di condivisione sul Vangelo, immersi nella natura”.

In caso maltempo, la Via Crucis si svolgerà all’interno della chiesa di Cristo Re.

Domenica delle Palme, 2 aprile, la solenne celebrazione guidata dall’arcivescovo Tisi avrà inizio alle ore 10 nella basilica di S. Maria Maggiore dove saranno benedetti i rami d’ulivo. Seguirà quindi la processione fino alla cattedrale dove proseguirà la liturgia eucaristica, con diretta sul canale YouTube della diocesi e su Telepace Trento.