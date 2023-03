“Preghiamo e offriamo le nostre giornate per lei e per la sua pronta guarigione, e anche perché questi giorni di forzata inattività possano essere di utile riposo in compagnia di Gesù. Infinitamente grato per la sua testimonianza, la saluto con filiale devozione da parte di tutto il Movimento”. È il messaggio che Davide Prosperi ha inviato a Papa Francesco, a nome di Comunione e Liberazione, per esprimere al Pontefice “tutta la profonda e affettuosa vicinanza” del Movimento.