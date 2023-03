Papa al Gemelli: mons. D’Ascenzo (Trani), “gli auguriamo che ritorni al più presto nella pienezza della salute”. L’invito alla preghiera

Un invito “ad unirci alle preghiere che si elevano al Signore in tutto il mondo per la salute del Santo Padre Papa Francesco, come ormai noto ricoverato al Policlinico Gemelli a motivo di un’infezione delle vie respiratorie”. Lo ha rivolto l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D’Ascenzo, in un messaggio alla comunità diocesana.

“Ci apprestiamo a vivere gli ultimi giorni della Quaresima in vista della Pasqua. Possano essere le liturgie che ci attendono – l’esortazione del presule – l’occasione per una preghiera per Lui più corale e partecipata! Grati per il suo servizio svolto nella Chiesa come nostro Pastore, gli auguriamo che ritorni al più presto nella pienezza della salute”. “Il nostro sguardo orante – ha concluso mons. D’Ascenzo – si estenda anche a tutti i malati e indigenti perché, anche con il nostro aiuto e la nostra vicinanza, possano scorgere la luce della speranza!”.