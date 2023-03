Parlamento Ue: sicurezza prodotti on line, gap retributivo uomini-donne. “Deterioramente democratico” in alcuni Paesi europei

(Bruxelles) Durante la plenaria di due giorni a Bruxelles, conclusasi oggi, gli eurodeputati hanno adottato nuove norme sulla sicurezza dei prodotti online, sull’obbligo per le imprese di comunicare i livelli salariali ai dipendenti per confrontare il gap retributivo tra uomini e donne, hanno votato una risoluzione sullo stato di diritto nell’Ue e l’accordo negoziale per una piattaforma per la cooperazione giudiziaria sulle investigazioni. Inoltre, l’Eurocamera ha adottato la propria posizione sulla revisione del quadro legislativo Ue sulle emissioni di gas fluorurati. Gli eurodeputati hanno quindi approvato in via definitiva le norme riviste sulla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari con 569 voti favorevoli, 13 contrari e zero astensioni. “Il nuovo regolamento allinea la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti agli ultimi sviluppi in materia di digitalizzazione e al forte aumento degli acquisti online”.

L’Europarlamento ha anche approvato (con 427 voti favorevoli, 79 contrari e 76 astensioni) la nuova legislazione per contrastare il divario retributivo tra i generi. I livelli salariali dovranno essere basati su criteri neutrali rispetto al genere, sia nel settore privato che in quello pubblico. Lo stesso dovrà avvenire nei processi di assunzione e negli annunci di lavoro. Gli eurodeputati hanno discusso con la vicepresidente della Commissione, Vera Jourová, i recenti eventi e le preoccupazioni sul deterioramento democratico in Grecia, Spagna e Malta. L’Eurocamera ha votato una risoluzione sulla valutazione del Parlamento sulla relazione della Commissione Ue sullo Stato di diritto del 2022 e sullo stato generale dei valori dell’Ue. Infine, gli eurodeputati chiedono una riduzione graduale degli idrofluorocarburi (Hfc) sul mercato Ue a partire dal 2039, con l’eliminazione completa del loro consumo e produzione entro il 2050.