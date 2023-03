Microcredito: siglato protocollo tra Enm e Cnel per promuovere e monitorare strumenti finanziari nazionali ed europei

Promuovere, diffondere, agevolare, monitorare, gli strumenti micro finanziari nazionali ed europei con l’obiettivo di sviluppare progetti imprenditoriali che producano sul territorio un beneficio sociale ed economico, nell’ottica di uno sviluppo umanamente ed ecologicamente sostenibile, nonché progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli della popolazione. Questo l’obiettivo principale del protocollo d’intesa siglato tra l’Ente nazionale per il microcredito (Enm) e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). A sottoscriverlo sono stati i due presidenti, rispettivamente Mario Baccini e Tiziano Treu.

“Tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono contribuire in sinergia al rilancio economico del Paese, sono chiamati oggi a confrontarsi su uno strumento come quello del microcredito e della microfinanza, che può essere utile e vantaggioso”, ha dichiarato Baccini, per il quale, “attraverso la microfinanza, l’individuo può tornare a riappropriarsi della propria libertà economica e della propria indipendenza, contribuendo così allo sviluppo del sistema Paese. In questo contesto, l’accordo con il Cnel, diventa fondamentale per sostenere quelle che sono le politiche attive del lavoro”.

“Lo sviluppo del lavoro autonomo degli ultimi anni, la diminuzione del potere d’acquisto di una fascia sempre più ampia di lavoratori, ma anche la precarietà di giovani e donne – ha osservato Treu – chiede nuovi e più accessibili strumenti di microcredito e microfinanza che consentano di accedere a liquidità da una parte e opportunità di investimento dall’altra”. “L’accordo con l’Ente nazionale per il microcredito – ha aggiunto – va nella direzione di delineare bisogni e aspettative reali dei lavoratori e le opportunità che possono derivare dall’accesso ad agevolazioni economico-finanziarie per il lavoro e altre attività”.