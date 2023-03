Papa al Gemelli: card. Czerny, “preoccupato, ma è in buone mani”

“Sono preoccupato, è una persona cara che soffre, ma so che è in buone mani”. Così il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano sostenibile, ha risposto alle domande sulla salute del Papa, ricoverato al Gemelli, conversando in sala stampa vaticana con i giornalisti a proposito della pubblicazione della Nota congiunta del suo Dicastero e del Dicastero per la cultura e l’educazione sulla “Doctrine of Discovery”. “Preghiamo per lui”, la prima risposta del porporato. “Sono un ex alunno del Gemelli e so che è in buone mani”, ha aggiunto. È preoccupato? “Sì, è una persona cara che soffre”, la risposta.