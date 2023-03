Papa al Gemelli: mons. Seccia (Lecce), “prego affinché si ristabilisca al più presto e torni a guidare la Chiesa nel pieno delle sue energie”

(Foto: Portalecce)

“Seguo con fiduciosa apprensione, attraverso i media, le notizie che giungono dal Policlinico Gemelli circa le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato ieri dopo aver manifestato alcune difficoltà respiratorie. E prego affinché si ristabilisca al più presto e torni a guidare la Chiesa nel pieno delle sue energie”. Lo scrive, in un messaggio, mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce.

“Raccomando ai sacerdoti della Chiesa di Lecce di pregare per lui durante la messa di oggi e di invitare le comunità ad esprimere la propria vicinanza al Santo Padre attraverso l’invocazione al Signore Crocifisso che nei prossimi giorni celebreremo nel suo cammino dal Cenacolo fino al sepolcro vuoto”, prosegue il presule che rivolge “un invito speciale” alle “monache contemplative presenti in diocesi” e alle “religiose” affinché “offrano oggi l’adorazione eucaristica del giovedì secondo le intenzioni del Papa e della Chiesa universale”.