La Presidenza del Rinnovamento nello Spirito Santo, assieme ai Cenacoli, Gruppi e Comunità presenti in tutta Italia, assicura vicinanza spirituale al Santo Padre, che da ieri pomeriggio ricoverato al Policlinico Gemelli. “Il RnS in queste ore affida il Pontefice alla preghiera corale per le sue condizioni di salute”, si legge nella nota diffusa ieri sera dal Rinnovamento nello Spirito.