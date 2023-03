Via Crucis diocesana di Benevento in programma domani, venerdì 31 marzo, alle ore 20 sulla via del Rosario a Pietrelcina. “Le sofferenze di Gesù sono vissute ancora oggi dai popoli afflitti dalle guerre. La certezza è che il terzo giorno risorgerà! Vi invitiamo a prendere parte a questo cammino sulla via della Croce, per riflettere e meditare insieme sulle azioni compiute per la pace da uomini e donne del nostro tempo”, l’invito della diocesi di Benevento.