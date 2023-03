Diocesi: Loreto, domenica 2 aprile il Cif consegna il premio “Mimosa d’oro” a Cristina Mazzavillani Muti

(Foto: diocesi di Loreto)

Domenica 2 aprile si rinnova l’appuntamento con la consegna del premio “Mimosa d’oro”, evento connesso alla Giornata internazionale della donna e promosso dal Cif (Centro italiano femminile) sezione provinciale di Ancona. A renderlo noto è la Delegazione Pontificia per la Santa Casa di Loreto.

Quest’anno il Cif di Loreto ha scelto di insignire con il premio “Mimosa d’oro” Cristina Mazzavillani Muti, per le sue alte qualità professionali e umane, per le quali si è contraddistinta, in particolare per il sostegno offerto ai giovani talenti e per l’impegno a favore della pace attraverso le “Vie dell’amicizia”, rassegna di Ravenna Festival, di cui è stata ideatrice e promotrice, riconoscendo ed esaltando la musica quale linguaggio universale capace di incentivare e realizzare il dialogo e la solidarietà tra i popoli, seppure differenti per cultura, lingua e religione.

Ricordando proprio l’evento le “Vie dell’amicizia” dello scorso luglio 2022, l’arcivescovo-prelato di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, ha riservato parole di stima e apprezzamento per questo riconoscimento. “Sono davvero lieto che questa edizione della Mimosa d’oro sia assegnata a Cristina Mazzavillani Muti. Di lei mi ha colpito il suo lavoro dietro le quinte per tenere insieme le fila, per risolvere difficoltà, per veicolare attraverso l’arte musicale un messaggio altamente spirituale che arrivasse al cuore delle persone”.

Il programma della giornata prevede la partecipazione alla messa delle ore 10, per poi proseguire nel pomeriggio alle ore 16 presso la Sala Macchi del Palazzo apostolico con l’incontro moderato dalla consigliera provinciale del Cif, Maria Teresa Schiavoni, e gli interventi di mons. Fabio Dal Cin, che è anche delegato pontificio per il santuario della Santa Casa di Loreto, del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e del sindaco di Loreto, Moreno Pieroni.