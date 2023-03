Papa al Gemelli: Ofs e Gifra, “preghiere perché si senta sostenuto in questo momento di difficoltà”

L’Ordine francescano secolare (Ofs) e la Gifra d’Italia esprimono “vicinanza e solidarietà a Papa Francesco”, ricoverato presso il Policlinico “Gemelli” di Roma a causa di un’infezione respiratoria.

“L’esempio di San Francesco d’Assisi insegna che lo spirito di fraternità, lo stare insieme e il sorreggersi gli uni con gli altri possono consentire di superare ogni prova nella ‘perfetta letizia’”, scrivono in una nota.

“I francescani secolari assicurano, quindi, le proprie preghiere per il Santo Padre, perché egli si senta sostenuto in questo momento di difficoltà e perché possa tornare a svolgere al più presto, con forza e gioia evangelica, il servizio di pastore e guida della Chiesa universale”, conclude la nota.