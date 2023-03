Riviste: Mera, “In volo verso la pace” è il titolo del numero di aprile

“In volo verso la pace” è il titolo del numero del “Messaggero dei Ragazzi” (MeRa) di aprile, la cui copertina è a tema pasquale. “Siamo fatti per puntare verso l’alto – scrive nell’editoriale il direttore del mensile – come la colomba che vola libera, per gioire insieme agli altri, imparando a perdonare e a lasciarci perdonare, per vivere una vita piena di amicizie e di amore. È questo il senso dell’augurio ‘buona Pasqua’”. Un tema affrontato anche nella rubrica FRAte&Me, sempre di fra Simplicio, intitolata “Gioia vs tristezza”, che mette in relazione i diversi stati d’animo degli adolescenti, le soluzioni proposte dai social e alcuni passi del Vangelo della Settimana Santa.

“Mozart di pace” di Elena Soprano racconta Il Flauto Magico, il suono della pace, l’opera per ragazzi che sta girando quest’anno per i teatri d’Italia. L’opera suprema di Mozart, che racconta la speranza e il percorso umano per la conquista della saggezza che ci porta a vivere secondo i valori del Bene, viene rivisitata come chiave di lettura dell’attuale complessità. Nella nuova edizione di AsLiCo e Opera Education l’accento viene messo su due focus attualissimi: la guerra e la lotta per il potere, la discriminazione verso le ragazze e le donne in particolare.

“Aria di primavera” è la nuova puntata delle inchieste del MeRa sui sentimenti, coordinata da Davide Penello, che chiama direttamente a raccontarsi studenti e studentesse di 15 e 16 anni. Innamorarsi per gli adolescenti è come per un pulcino uscire dal nido.

Antonio Gregolin in “È anche il circo il nostro cielo” presenta il lavoro di Alessio Fochesato e della moglie Elisa Cussadie-Triberti, i più famosi ammaestratori del mondo di pappagalli, premiati al festival internazionale del Circo di Montecarlo.

“Salvare il mondo un video alla volta” è il titolo del dossier di Alessandro Scotti che analizza l’utilizzo dei social nella salvaguardia dell’ecosistema. Tik Tok sta diventando sempre di più il punto di incontro tra una moltitudine di eco-attivisti e il loro giovanissimo pubblico, “affamato” di contenuti dedicati ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Molti di questi tiktoker per il Creato sono giovani e giovanissimi statunitensi, ma non mancano militanti del clima anche in altre parti del mondo, tra cui l’Italia.

Continuano infine i fumetti “Space Life” e “La sentinella del piccolo popolo”. Il primo, sceneggiato da Davide Stefanato e disegnato da Francesco Frosi con colore di Stefania Miola, è una serie prodotta per il MeRa ambientata nell’anno 2345 post Covid, con protagonisti i due fratelli Dave e Stella che vivono nel pianeta Outopia. Il secondo, della casa francese Dupuis a firma di Carbone, Véronique Barrau e Charline Forns e pubblicato in esclusiva dal MeRa, è un fumetto lungo tra il fantasy e l’avventura, con protagonista la giovane Elina che, sotto la guida della nonna, diventerà la nuova protettrice del piccolo popolo magico dei boschi.