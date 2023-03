Comunicazione: Corrado (Cei) su “fake news” e “fake images”, “sempre di falso trattasi. La verità attrae ma non inganna”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Nella newsletter settimanale, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, riflette sul fenomeno delle immagini fake, che hanno spopolato nel web nelle ultime settimane. “Aumentare consapevolezza e presa di coscienza. È il principio con cui vorremmo analizzare le diverse immagini fake, che hanno spopolato nel web nelle ultime settimane. C’è una soglia che non va mai oltrepassata ed è ben evidenziata dalla linea rossa dell’etica”. Il direttore dell’Ufficio nazionale Cei aggiunge: “La mancanza di riflessione è sempre il preludio della manipolazione della realtà . E l’aggettivo ‘fake’ esprime bene il concetto. Da fake news a fake images… sempre di falso trattasi. Le foto prodotte da applicazioni dell’intelligenza artificiale sono un grande interrogativo per tutti”. “Cosa potrebbe succedere in futuro? Quali sono le fonti attendibili e affidabili? Occhio alla trappola della verosimiglianza – conclude Corrado – ; la verità attrae ma non inganna”.