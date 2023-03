Papa Francesco: “anche nei casi di legittima difesa l’obiettivo è la pace”, “nonviolenza passa per un sempre minore ricorso alle armi”

“Preghiamo per una maggiore diffusione di una cultura della nonviolenza, che passa per un sempre minore ricorso alle armi, sia da parte degli Stati che dei cittadini”. È l’intenzione di preghiera per il mese di aprile, contenuta nel video del Papa diffuso oggi dalla Rete mondiale di preghiera per la pace. “Vivere, parlare e agire senza violenza non significa arrendersi, né perdere, né rinunciare a nulla”, spiega Francesco nel video: “È aspirare a tutto. Come disse 60 anni fa San Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in terris, la guerra è una follia, è fuori dalla ragione. Ogni guerra, ogni scontro armato, finisce con l’essere sempre una sconfitta per tutti”. “Facciamo crescere una cultura della pace”, l’invito: “Ricordiamoci che, anche nei casi di legittima difesa, l’obiettivo è la pace. E che una pace duratura può essere solo una pace senza armi. Facciamo della nonviolenza, sia nella vita quotidiana che nelle relazioni internazionali, una guida per il nostro agire. E preghiamo per una maggiore diffusione di una cultura della nonviolenza, che passa per un sempre minore ricorso alle armi, sia da parte degli Stati che dei cittadini”.